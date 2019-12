La presidenta del Senado dio lectura a un posicionamiento para respaldar al gobierno ante la presentación en el Congreso de Estados Unidos de una iniciativa que plantea la presencia de agregados laborales en México. Reconoció que esa propuesta causó “preocupación, dado que podía implicar el establecimiento de inspectores con funciones no previstas en el tratado, e inaceptables para el país, subrayó.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, celebró el mensaje de Lighthizer, quien respondió que los agregados laborales que su país pretende enviar a México no son inspectores . Los panelistas que designen ambas naciones serán quienes resuelvan las controversias laborales.

El Senado se congratuló del acuerdo alcanzado en Washington entre el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, Jesús Seade Kuri, de que no habrá intromisión que vulnere en forma alguna la soberanía del país. Habrá, como se acostumbra, agregados, pero éstos no serán inspectores laborales y estarán sujetos a todas las leyes mexicanas , resaltó la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa.

El Senado mantendrá su responsabilidad de vigilar y sancionar los acuerdos internacionales, con visión de Estado y compromiso de buscar los mayores beneficios para los mexicanos en el largo plazo.

Fernández Balboa añadió: estaremos atentos a la ratificación del T-MEC en Estados Unidos y en Canadá, así como de las reformas necesarias en el país para la implementación del acuerdo .

Por otra parte, las bancadas de PAN y PRD solicitarán, por separado, la comparecencia urgente ante la Comisión Permanente de Seade Kuri, para que explique la pretensión estadunidense de imponer agregados laborales.

Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Economía, dijo que en la Permanente se va a pedir que comparezca y nos explique el alcance, porque es algo muy distinto a lo que nos habían explicado. Lo negó y lo perjuró que no había tal, y ahora lo que está diciendo es que es inocuo. Que eso ya se debió haber negociado en el paquete. No sé si es algo que ya sabían ellos y nos lo ocultaron o fue algo nuevo .