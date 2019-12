Ningún país puede designar agregados si la dirección general de protocolo de Relaciones Exteriores no los autoriza . Aun así, señaló que el gobierno de México no se siente engañado.

En la forma, añadió, no se informó a Seade Kuri de esa pretensión, y en el fondo, “no fue consultado como representante del país y era relevante porque los agregados los autoriza México.

El canciller lamentó que no se haya informado al subsecretario y negociador del tratado, Jesús Seade Kuri, la decisión de imponer a inspectores, porque ello creó un problema de forma y de fondo.

Aclaró, no obstante, que dar el visto bueno a los inspectores depende más de la decisión de Estados Unidos como país soberano y de su Congreso de aprobar, modificar o rechazar” sus leyes.

La figura de inspectores laborales no se acordó en el Acuerdo Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la iniciativa que se envió al Congreso estadunidense en la materia se propuso de manera clandestina , afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon anticipó que el país no permitirá jamás que representantes de ese tipo ingresen a empresas para hacer verificaciones.

Sostuvo que en el mensaje de Seade sobre las conversaciones, muy cortesmente se precisará que en las leyes de implementación del T-MEC tampoco los vamos a consultar si no modifican esto . Trato igual, reciprocidad plena”.

El funcionario afirmó que el agregado suscrito la semana anterior en Palacio Nacional no tiene letras chiquitas, paréntesis, adendas, nada. El texto que se firmó, igualito, se ha llevado por parte de las autoridades estadunidenses ante su Congreso .

Acotó que México no aceptará a ningún funcionario extranjero que pretenda hacer labores que exceden los límites legales en el país. Estados Unidos no tiene que nombrar cinco agregados; la verdad, es el país que tiene más agregados en México autorizados, y es natural, hay una relación muy compleja (pero) ninguno realiza inspecciones a nada que la autoridad mexicana no autorice .

Expuso que la propuesta se relaciona con las leyes de implementación del T-MEC, y en ese sentido formalmente no tiene por qué ser consultada con México, así como el país no consultará su legislación respectiva y que será presentada a partir de febrero en iniciativas en el Senado.

“Esa norma no se consultará a Estados Unidos. Por cortesía diplomática y porque si tiene que ver con actividades en su territorio, llámese consulados o agregados, y cuando el Senado lo apruebe, vamos a dialogar y decirle: ‘Mira, México ya decidió que en lo que hace a discriminación vamos a trabajar de esta manera’. Se llama cortesía diplomática. Y ellos tienen que autorizarlos”, indicó.