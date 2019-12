Yo, siendo absolutamente honesto, no puedo ser abogado de don Guillermo, ni lo seré, pero lo que sí puedo hacer es una crítica honesta, clara, con bases, con la información que me consta, PORQUE ME CONSTA, y decir lo que señalé arriba: no sólo considero a los señores Álvarez dos hombres honestos, sino que mientras la autoridad que corresponda no los encuentre culpables de algo con pruebas fehacientes, lo que diga o siga diciendo toda esa gente que ha recibido dinero de los más de 900 millones de pesos que fueron desviados por esos socios reaccionarios, seguiré señalándolos, dirigiéndome y expresándome de ellos con el respeto que se han ganado desde mi persona.

Pero resulta que los columnistas, los colegas de muchos medios, desinformados o mal informados, ni tuvieron acceso, ni lo tendrán, si es que existen, a las pruebas que condenan a don Guillermo Álvarez Cuevas, como si fuera un vil delincuente, una rata de esas que sí abundan en muchos lados, pero que, mientras no cambie el sistema de justicia penal en México, seguirá siendo inocente de todo, todo, todo, todo lo que se le acuse, mientras no se pruebe lo contrario.

uando uno quiere hablar, lo más sano, según recomendación de mi abuelita, no hay como tener los pelos de la burra en la mano… El viernes la crítica social , esa enorme cantidad de villamelones que no tienen ni idea de lo que dicen, incluyendo al tarado que le dedicó una canción a don Guillermo Álvarez para poner en duda su reputación, literalmente se atascaron criticando al presidente de la más grande cooperativa del continente, acusándolo de todo lo que se les ocurrió, sin tener una sola prueba en la mano…

Nadie puede decir que la fortuna de Guillermo Álvarez es de cual tamaño si no lo determina antes una autoridad competente que tenga acceso a esos datos. Pero en mi tema, en lo que corresponde a La Máquina, nadie me puede contar, porque lo he vivido muy cerca al menos los últimos 15 años, que la directiva ha autorizado la inversión millonaria en jugadores y directores técnicos tratando de que el equipo vuelva a ser campeón en la Liga Mx.

Por Cruz Azul han pasado los mejores jugadores de México y muchos de los mejores del mundo. A este equipo lo han dirigido los mejores directores técnicos de nuestro país: Luis Fernando Tena, campeón olímpico; Manolo Lapuente y Víctor Manuel Vucetich, dos de los más ganadores; Enrique Meza, multicampeón y monarca de la Copa Sudamericana. La lista es larga. Se ha gastado en refuerzos de lujo y de superlujo.

Pero sucede que en deporte se gana y se pierde. Los Medias Rojas de Boston no son una mugre porque durante 86 años no fueron campeones de la Serie Mundial. Los Vaqueros de Dallas se coronaron en la NFL la más reciente vez en 1996, un año y medio antes del último título de La Máquina y no he visto ninguna manifestación pidiendo que Jerry Jones se retire a contar sus millones de dólares y deje en paz al equipo de la estrella solitaria…

Pero en un mundo donde casi la totalidad de las voces y las plumas tiene precio, cualquiera puede decir lo que quiera, aunque no le conste… Y ahí quedan todos los desmentidos de los que hicieron su yo acuso ...

