l representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, echó mano del extintor gramatical de fuegos binacionales y aseguró a su homólogo, Jesús Seade, que los enviados especiales que nombrará Washington y pretende instalar en México no serán inspectores, sino nada más agregados laborales.

En realidad podrían ser denominados misioneros o predicadores, el resultado sigue siendo el mismo, más allá de los juegos de palabras: los cinco agregados del Departamento de Trabajo de Estados Unidos tendrán como objetivo “colaborar con sus contrapartes mexicanas, trabajadores y grupos de la sociedad civil en la implementación de la reforma en materia laboral, incluyendo la provisión de asistencia técnica y el desembolso de fondos para la construcción de capacidades, y en proveer apoyo al nuevo comité intersecretarial de cuestiones laborales del gobierno estadunidense. Estos agregados no serán ‘inspectores laborales’ y estarán sujetos a todas las leyes mexicanas relevantes”.

La carta de Lighthizer es eso: una carta. La interpretación de un funcionario pasajero respecto a leyes y tratados que van más allá de las letras del encargado de las negociaciones. Si Donald Trump es experto en echarse para atrás y contradecirse, en aras de sus intereses finales, ¿qué garantiza que la misiva de Lighthizer no pueda ser desconocida o refutada más adelante por sus propios jefes o por los poderes Judicial o Legislativo?