os tres ex presidentes embarrados en el caso García Luna- c á rtel de Sinaloa guardan actitudes distintas. Enrique Peña Nieto ha optado por el silencio. Probablemente piensa que tiene a su favor que recapturó a El Chapo Guzmán cuando se escapó y lo entregó al gobierno de Estados Unidos. Vicente Fox es el de siempre: dejó de atacar al presidente López Obrador y ahora es su aplaudidor. Escribió ayer en Twitter: “Tipo de cambio ‘spot’ abajo de 19 ps. Bien, muy bien. En consecuencia con TLC, bien, muy bien”.

¡A sostenerse! Obra en su contra que dejó escapar a El Chapo en los primeros días de su gobierno, y lo dejó operar todo su sexenio. Anabel Hernández dice que Guzmán Loera lo sobornó con 20 millones de dólares. El encumbramiento de García Luna comenzó cuando lo designó jefe de la AFI. Felipe Calderón sigue queriendo convencer a la gente de que no estaba enterado de lo que hacía su secretario de Seguridad Pública, pero no le creen, le llueven insultos en su cuenta de Twitter. En los días de su sexenio, El Chapo y el c á rtel de Sinaloa alcanzaron su mayor auge. Como dijo el escritor Fabrizio Mejía, en una mesa de análisis con Ana Lilia Pérez y Carmen Aristegui, ha cambiado la narrativa de lo que sucedió entonces. Hemos venido diciendo que la guerra contra el narco fue una imprudente sacudida al avispero, pero ahora, ante los diferentes testimonios, lo que en realidad sucedió fue una guerra que las autoridades dirigieron a favor del c á rtel de Sinaloa y contra los grupos rivales. En otras palabras, la banda estaba en Los Pinos. Contra Calderón también están los antecedentes de su controvertida carrera política: 1) Respaldó como presidente del PAN el Fobaproa. 2) El fraude electoral de 2006. 3) El crimen de la guardería ABC. En los medios han comenzado a aparecer algunas opiniones en el sentido de que esta sangrienta guerra que vive México debe ser llevada, junto con los responsables, a tribunales internacionales. Ayer el presidente López Obrador dijo que no va a hacer leña del árbol caído, refiriéndose a García Luna. Vale una precisión: el árbol caído es el pueblo mexicano, es la víctima, no la maleantada. Hoy será decidido si el reo de Dallas seguirá en prisión o saldrá libre bajo fianza y con cuanto. Probablemente no abrirá el pico hasta que se encuentre ante el juez Cogan en Nueva Jersey.