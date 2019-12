Por ahora se espera que el pleno de la cámara baja vote este miércoles los cargos formales contra el presidente, para lo cual se requiere de una simple mayoría. Si son aprobados, tal como se espera con la mayoría demócrata en control de la cámara, Trump será el tercer presidente en la historia del país en ser impeached (Richard Nixon hubiera sido el cuarto, pero renunció antes de esta fase del proceso de destitución).

Un vez impeached, se inicia la última fase del proceso al prepararse un juicio político en el Senado que sería realizado a principios del próximo año y donde en principio podría ser destituido. Sin embargo, ya que la cámara baja está bajo control del Partido Republicano y por ahora no hay indicios de una disidencia entre sus senadores, se pronostica que al final quedará absuelto.

Sin embargo, Trump no podrá evitar el daño político de pasar a la historia y ahora será siempre tildado con la palabra impeached al lado de su nombre. Cada día hay más medios que, en su postura editorial, se declaran a favor del juicio político al mandatario, con por lo menos 12 rotativos nacionales y regionales, que incluyen Los Ángeles Times, New York Times, Washington Post, USA Today, Chicago Sun Times, Orlando Sentinel y San Francisco Chronicle.

Aún más preocupante para la Casa Blanca, un nuevo sondeo realizado por el canal de televisión favorito y que más apoya al presidente, Fox News, registró que más de la mitad de estadunidenses (54 por ciento) creen que Trump debería ser impeached, y un 50 cree que debería de ser destituido.