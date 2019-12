J. A. Pérez y D. Manzo

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 17 de diciembre de 2019, p. 26

Oaxaca, Oax., Artistas y activistas se manifestaron la tarde de este lunes frente a las instalaciones del Centro de Justicia para la Mujer –dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE)–, ubicadas en el centro de la capital de Oaxaca, para demandar que se haga justicia a la saxofonista mixteca María Elena Ríos Ortiz, quien fue atacada con ácido el pasado 9 de septiembre.

Las inconformes exigieron a las autoridades estatales que se realicen pesquisas independientes para castigar a los responsables de la agresión y que se revise el actuar de la vicefiscalía en la región de la Mixteca.

En un comunicado al cual dieron lectura, cuestionaron el trabajo de la instancia, ya que diversos casos de violencia de género perpetrados en la entidad no han sido tipificados correctamente.

Demandaron hacer una auditoría independiente a la vicefiscalía por su omisión, posible protección de delincuentes y revictimización de mujeres agredidas y familiares de mujeres asesinadas .

Añadieron que los agentes del Ministerio Público en la Mixteca no están debidamente capacitados para dar atención con perspectiva de género. Aseguraron que las mujeres que denuncian algún delito en su contra son acosadas, y los crímenes no son clasificados como debería. El caso de María Elena, que consideraron tentativa de feminicidio, fue clasificada como lesiones.

Señalaron que el autor intelectual del ataque a María Elena ya fue identificado como el ex diputado local priísta Juan Vera Carrizal, pero han pasado tres meses desde que fue rociada con ácido y no hay un solo detenido.

También se refirieron al caso de Lizbeth Jiménez Cámara, que se clasificó como suicidio pese a que la madre de la joven argumenta que fue víctima de feminicidio a manos de su ex pareja, y dieron cuenta del caso de Estefanía H. R., quien fue torturada y asesinada, y sus hijos víctimas de violencia sexual, lo que no ha derivado en detenciones.

Asimismo, presentaron el caso de Yoselyn Alejandra Vargas Ortiz, quien se encuentra desaparecida desde el 28 de agosto de 2018. Afirmaron que la madre de la ausente fue amenazada para que no hiciera declaraciones, y le advirtieron que el asunto ya no se investigará.

Igualmente indicaron que Rosa Nely Bautista Ramírez fue golpeada y amenazada por su ex pareja con un arma de fuego. El agresor fue detenido y turnado a la Fiscalía General de la República, pero se le liberó con el argumento de que su arma era calibre .22 y no le correspondía a esa instancia, por no ser de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Reprocharon que las amenazas hacia Rosa Nely no han parado, y las autoridades no han hecho algo.