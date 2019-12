Afp

Martes 17 de diciembre de 2019

Nueva York. A tres semanas de su juicio por agresión sexual, el ex productor cinematográfico Harvey Weinstein desató la ira de decenas de sus presuntas víctimas al afirmar en una inusual entrevista que el mundo se había olvidado de que él promovió a las mujeres en Hollywood.

En una entrevista este fin de semana con el New York Post, desde la habitación del hospital donde fue operado de la espalda, afirmó ser uno de los pioneros de la promoción de la mujer en la industria del cine estadunidense, de la cual surgieron decenas de denuncias de acoso y agresión sexual contra él.

Hice más películas dirigidas por mujeres y sobre mujeres que ningún otro realizador cinematográfico, y me refiero a 30 años atrás , declaró Weinstein. “No estoy hablando de ahora, que es una moda. ¡Yo lo hice primero! ¡Fui el pionero!

Me siento como el hombre olvidado , expresó el confundador de Miramax, que se convertiría en el estudio independiente más poderoso del mundo en la década de los 90, con películas como Shakespeare enamorado, Pulp Fiction o Good Will Hunting.

Dice que no quiere que lo olvidemos, bueno, no lo haremos , reaccionaron 23 mujeres que afirman haber sido acosadas o agredidas sexualmente por el ex magnate del cine, en un texto conjunto publicado por el movimiento por la igualdad de género Time’s Up.

La gente lo recordará como depredador sexual y agresor despiadado que se llevó todo y no merece nada , escribieron las actrices Rosanna Arquette, Ashley Judd y Rose McGowan, entre otras, que se convirtieron en símbolos de la lucha contra Weinstein.

Carrera destruida

“Será recordado por la voluntad colectiva de innumerables mujeres que se pusieron de pie y dijeron ‘Basta’”, agregaron.