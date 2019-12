Hay muchos empresarios estadunidenses y canadienses que todavía piensan que en las fábricas mexicanas hay niños trabajando y no se les paga. Y eso no es cierto , expresó. Además, descartó que México pierda soberanía al aceptar agregados laborales al considerar que son similares a los de tipo comercial o de otros sectores que existen en las embajadas.

Francisco Cervantes, dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), afirmó que los mecanismos de implementación del acuerdo laboral del T-MEC que dio a conocer Estados Unidos siempre estuvieron en el texto, pero creo que no se interpretó bien. No hubo una interpretación exacta. No hubo cambios . Cualquiera puede cometer un error y no quisiera culpar Seade . Aunque dijo que éste estuvo consultando al sector privado, se quejó de que no les hubiera entregado los textos con las modificaciones al tratado para revisarlos con los expertos antes de la firma en Palacio Nacional.

Cervantes admitió que México tiene muy mala fama frente a Canadá y Estados Unidos por la existencia de sindicatos blancos. Finalmente, lo que ellos quieren es que se cumpla la reforma laboral. En el peor escenario es estar cumpliendo la ley , declaró al advertir que no debe irse a los extremos ni ser tan rígidos que por un detallito de incumplimiento vayan a detener la producción. Ahí es donde tenemos la preocupación .

Sobre el tema de los agregados laborales y los monitoreos que establece el tratado comercial, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, aseveró: Quien cumple la ley no tiene porqué estarse preocupando; parece que a los mexicanos nos preocupa más qué va a suceder si no cumplimos la norma .

Subrayó que lo que le toca a empresarios, trabajadores y gobiernos es cumplir la modificación.