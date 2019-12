Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Martes 17 de diciembre de 2019, p. a10

Cristóbal Ortega asegura que el plantel americanista del que formó parte no le pide nada a ningún jugador de la época actual. El apodado Garrincha mexicano espera que América y Monterrey protagonicen un par de juegos atractivos en la final por el título Apertura 2019, sin el pretexto de haber viajado a Qatar o de que les rompieron el ritmo .

Resalta que los Rayados mejoraron mucho en la recta final del torneo regular y en liguilla. Son dos grandes equipos, tienen jugadores importantes , no obstante, indica que está satisfecho por haber jugado al lado de “Carlos Reinoso, Antonio Carlos Santos, Ruso Brailovsky, Batata, Alfredo Tena, Javier Aguirre, Norberto Outes... Quizá no tuvimos las grandes bolsas que hoy se pagan, pero puedo decir que no me faltó nada, estoy tranquilo y contento”.

Reconoció que tengo inclinación hacia el color amarillo, pero siendo objetivo veo mucho equilibrio, dos planteles bien balanceados. Este es un gran equipo, sin embargo, ha habido varios otros que se pueden destacar. Nunca me ha gustado comparar, es cosa de ver las estadísticas, los títulos lo dicen y yo creo que ahora es un gran momento, nada más.

El ahora entrenador rechazó hacer comentarios sobre Miguel Piojo Herrera, porque lo conozco solamente de lejos. Siempre he declarado que los técnicos son un 20 por ciento y el resto, el gran porcentaje, es el aporte de los jugadores .