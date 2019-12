▲ Tras un largo proceso legal, el ex defensa espera un fallo favorable a inicios de 2020. Foto Karla Torrijos

Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 17 de diciembre de 2019, p. a10

A 11 años de que su carrera como futbolista profesional se vio truncada por un infarto cerebral, el ex jugador del América Carlos Sánchez confía en que las autoridades del país por fin hagan justicia y no se dejen corromper por uno de los clubes más poderosos e influyentes del país cuando emitan el fallo que determinará si el equipo debe pagarle o no una indemnización por daño moral.

El martes 12 de agosto de 2008, el ex defensa central sufrió una oclusión del sistema arterial cerebral durante un entrenamiento con las Águilas, la cual fue consecuencia de un diagnóstico erróneo y de la falta de revisiones médicas subsecuentes tras un golpe que recibió en la cabeza el 15 de mayo de ese mismo año, en un partido ante el Santos de Brasil, dentro de la Copa Libertadores.

Debido al infarto, Charz, como lo apodan sus conocidos y quien en ese entonces tenía 28 años, fue sometido a un cateterismo que le dejó ciertas secuelas, por lo que posteriormente tuvo que tomar diversas rehabilitaciones para tratar de recuperar la movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo, lo cual aún no ha podido conseguir al ciento por ciento.

Durante el proceso de recuperación, el otrora zaguero fue apoyado por el América, el cual incluso lo motivó a estudiar para ser director técnico. Una vez que consiguió su título, en diciembre de 2012, el club lo empleó como entrenador en enero de 2013, aunque sólo por seis meses, pues después de ese lapso se negó a renovarle su contrato dejándolo en el desamparo, ya que nunca le dieron una indemnización como jugador y mucho menos como trabajador.

A partir de ese momento, Sánchez emprendió una larga lucha en tribunales en busca de que la escuadra azulcrema, la cual le prometió apoyarlo en todo y de por vida luego del infarto, se hiciera responsable de la negligencia médica que cometieron los doctores Alfonso Díaz y Joaquín Velázquez.

El 25 de febrero de este año, parecía que la extensa pugna legal entre Charz y el América había llegado a su fin, luego de que un juez ordenó a la institución azulcrema pagarle al ex defensa central 30 millones de pesos como indemnización por daño moral.