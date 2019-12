N

o cabe controversia, no hay espacio para el debate sustentado, no hay razón para tanto brinco si está el piso tan parejo, como decían nuestras abuelas en su sabiduría empírica acumulada. El otorgamiento de asilo político al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, se inscribe plenamente en la tradición diplomática de refugio del Estado mexicano.

Sí, ha sido una política de Estado congruente con los principios y ejes rectores constitucionales de la política exterior mexicana, una postura uniforme más allá de los signos ideológicos y de los estilos personales de gobernar de cada presidente en turno, parafraseando al liberal Daniel Cosío Villegas: otorgar protección y resguardo de la vida a todo perseguido político.

En especial, ha sido una posición institucional derivada de la Doctrina Estrada no juzgar, no intervenir en los resortes de la política interna de otros países, simplemente tutelar ese valor universal que es el derecho a la vida de personas con riesgo de transgresión a su integridad física, personas de cualquier punto de la comunidad de naciones.

El artículo 11 de la Constitución Política clara y textualmente, sin espacio a la interpretación y la hermenéutica jurídica, consigna: Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones .

En la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, artículo sexto, se asienta: Ningún solicitante o refugiado podrá en modo alguno ser rechazado en frontera o devuelto de cualquier forma al territorio de otro país donde su vida peligre por los motivos dados en el artículo 13 de esta ley o en donde existan razones fundadas para considerar que estaría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes .

Esa política humanitaria y generosa del Estado mexicano se ha hecho patente a lo largo de la historia, para citar sólo algunos casos: el presidente Lázaro Cárdenas concedió asilo político en la década de los 30 a miles de perseguidos por la dictadura de Francisco Franco, republicanos la mayoría, pero no sujetos a esa condición ideológica, asilados que después enriquecieron la cultura, la ciencia, la academia y distintas disciplinas que hoy son parte de la grandeza de México. Nadie, salvo voces aisladas de una derecha local recalcitrante, protestó por este gesto generoso.

Más tarde, el 31 de enero de 1962, el presidente Adolfo López Mateos, resistiendo las presiones del gobierno de Estados Unidos y la fuerza del consenso del bloque que cedía, instruyó a nuestra representación diplomática mantenerse al lado de la soberanía cubana; México fue el único país en votar en contra de la expulsión de Cuba del seno de la OEA.