Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Lunes 16 de diciembre de 2019, p. 6

Hasta 2018, en el país la mitad de los mexicanos carecía de servicios fundamentales: no tuvieron suministro cotidiano de agua, no recibieron servicios preventivos de salud en instituciones públicas ni dispusieron de acceso a la seguridad alimentaria, ya que la comida que consumieron no fue suficiente, nutritiva ni balanceada, lo cual repercutió en su salud.

Estos índices son resultados obtenidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el Sistema de Información de Derechos Sociales, con datos de 2010-2018, el cual tiene indicadores que complementan la Medición Multidimensional de la Pobreza, ya que considera la calidad y disponibilidad de los derechos sociales, además del acceso efectivo.

Con base en ello, se encontró que en el país hay 14 médicos y tres consultorios por cada 10 mil habitantes, mientras la OMS considera un umbral de 23 médicos, enfermeras y parteras por esa proporción de la población. Esto refleja la escasez de personal e infraestructura para la atención de la salud, lo cual es un obstáculo para garantizar este derecho. En cuanto a la calidad del servicio, creció el 52 por ciento de la población que no recibió servicios preventivos en instituciones públicas, informó el Coneval.

La mitad de la población careció de agua todos los días, 45 por ciento no tenía baño funcional en la vivienda, y aunque contaban con vivienda y servicios básicos, no necesariamente fueron de calidad, lo cual incide en la salud y bienestar en general.

En cuanto a la alimentación, refiere que alrededor de la mitad de la población careció de accesibilidad a la seguridad alimentaria, 49.1 por ciento no tuvo cocina funcional en su hogar y 60.7 por ciento residió en hogares por debajo de la línea de pobreza por ingresos.