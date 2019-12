Néstor Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 16 de diciembre de 2019, p. 5

Hidalgotitlán, Ver., Luego de tres días de recorridos por comunidades de Chiapas, Tabasco y Veracruz para supervisar el programa Sembrando Vida, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a evitar que los programas sociales sólo se aprueben en las oficinas y al final no lleguen a la población.

En un encuentro con habitantes del ejido San Carlos, en el municipio de Hidalgotitlán, Veracruz, y al momento en que recalcó que este programa está garantizado para continuar por lo menos hasta un año después de que concluya su mandato, algunos de los asistentes le pidieron: relígete . El mandatario respondió que “no va a haber relección, porque yo soy maderista. Sufragio efectivo, no relección. Yo hice el compromiso de estar nada más hasta el 24. Además, imagínense lo que dirían mis adversarios: ‘¿Cómo va a seguir si ya está chocheando el viejito ese?’, (pero) estoy al cien”.

No se trata, dijo, de su estado de salud, sino de actuar con democracia y sin tenerle apego al poder. El poder es humildad, sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Ese es el poder , agregó.

Con el acto que encabezó ayer concluyó una gira que comenzó el viernes, y en la que visitó viveros en esas tres entidades.

En los encuentros fue reiterativo su exhorto a los beneficiarios para que aprovechen el programa social en lugar de tomar el dinero y luego recostarse en la hamaca ; mientras que al equipo técnico, encargado de la parte operativa, lo conminó a aplicarse para reforzar las entregas.

Actuar con rectitud