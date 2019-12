Víctor Ballinas

Lunes 16 de diciembre de 2019, p. 3

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, rechazó tajantemente la posibilidad de establecer un mecanismo adicional al acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que considere la designación de cinco agregados en la embajada estadunidense para monitorear la reforma laboral en México.

El también coordinador de la bacada de Morena en ese órgano legislativo aseguró ayer que el tema de los agregados laborales no formó parte del T-MEC. En el Protocolo Modificario del acuerdo comercial que aprobamos en el Senado no estaba ese tema, por eso se aceptó .

Sostuvo que el Senado ya no abrirá ninguna discusión ni protocolo ni adenda. Nada, no aceptaremos agregados laborales. Nosotros vamos a exhortar al canciller, Marcelo Ebrard Casaubon, para que no los acepte, porque no forman parte del acuerdo comercial .

Monreal Ávila destacó, en un posicionamiento como presidente de la Jucopo, que como parte del proceso interno de ratificación en Estados Unidos, el presidente Donald Trump envió al Congreso de su país la iniciativa de ley de implementación del T-MEC, mecanismo interno que utiliza esa nación para que todos sus acuerdos comerciales se conviertan en norma .

Dentro de la iniciativa, precisó el legislador de Morena, se establece la posibilidad de que Estados Unidos envíe hasta cinco agregados laborales a nuestro país, con la responsabilidad de dar seguimiento a la implementación de la reforma en la materia que aquí está en curso, adición que no fue consultada con México y que no forma parte de los acuerdos vertidos en el Protocolo Modificatorio del tratado, aprobado por el Senado.