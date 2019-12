A

lguien, que al tiempo que se afirma lector asiduo de la columneta y expresa una opinión digna de consideración, me pide que guarde secrecía sobre su nombre y datos personales al contestarle. Respeto su deseo y me concreto a comentarle, hasta donde me sea posible, la inquietud que dice le provocó mi osada opinión sobre que la unidad nacional es un supuesto que no sólo está sobrevalorado, sino que en el vasto horizonte de nuestra historia no ha encontrado que una manifestación de ese comportamiento colectivo logre definir el rumbo de la nación. Veamos y luego platiquemos.

La 1a.T no fue, precisamente, un monumento a la unidad nacional. Primero porque ésta, la nación, no existía. Segundo, porque los diversos grupos que afanosamente buscaban la independencia (de la Nueva España frente a la vieja España), no coincidían en lo que este concepto significaba, ni menos aún compartían intereses y motivaciones. Si por muchos lados se oían vivas y vítores en defensa de Fernando Vll, era porque este monarca, indigno y servil, les significaba a los fifís, peninsulares y criollos, la preservación de fueros y privilegios. Comparto con la multitud un dato no muy conocido: en una comunicación del soberano español al emperador Napoleón, le hace entrega no únicamente de la soberanía de su patria, sino que – ¡Oh vergüenza nobiliaria y hemofílica!– le ruega lo acepte como hijo adoptivo. No hay duda: los grandes fifís trafican con su progenie y carecen de progenitora.