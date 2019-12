Fue un largo fin de semana este que pasó Genaro García Luna en su prisión en Dallas, Texas. Mucho en qué pensar. Mañana el juez decidirá si le concede la libertad bajo fianza o continuará el proceso encarcelado. Lo más probable es que siga detenido, si el juez prevé que puede escapar, ya que tiene sobrados recursos para hacerlo. Deberá ser trasladado a Brooklyn, donde lo esperan el juez que llevara el proceso y el fiscal. El fin de semana fueron publicadas un sinfín de historias. Muchas se centraron en desmentir la declaración de Felipe Calderón en el sentido de que lo sorprendió la noticia y que no estaba enterado de las actividades delictuosas que le imputan a su ex colaborador. Otras ligan a García Luna con los hermanos Bribiesca. Sobran las especulaciones acerca de si el otrora poderoso personaje se declarará culpable y se acogerá al programa de testigos protegidos y en esa condición hace un encueradero de personajes, o si, por el contrario, se declarará inocente, tomará el riesgo de echar abajo las pruebas que existan contra él, y a sus 51 años, se la juegue a pasar de 10 años a el resto de su vida en prisión.

Ombudsman social

Asunto: El asesinato de un gitano

Señor presidente López Obrador: La comunidad gitana en México solicita justicia por el asesinato de nuestro pastor Aarón Bosquez Angulo. Es urgente detener la discriminación y violencia hacia la propia comunidad. No tenemos los recursos para combatir una campaña mediática que provoca la discriminación y desprestigio de una etnia trabajadora en todo el mundo, no andamos en carretas de una lado a otro, somos gente que se establece en un lugar al que amamos y que luchamos por él; los gitanos no somos personajes de película que se dedican a la estafa, al secuestro o a leer cartas; en la actualidad, somos emprendedores y sabemos trabajar para procurar la prosperidad de las comunidades y de la sociedad, estemos en donde estemos. Solicito presidente López Obrador una audiencia para dar a conocer el caso y se haga justicia, así como lo hizo con la familia LeBarón, antes de que ocurra una desgracia mayor.

Juan Bosquez Angulo /Cuernavaca

Twiteratti

Escribe Caro Álvarez @CaroCarisima: ¿El ITAM te parece muy pesado? No estudies ahí. ¿El ITAM te parece muy caro? No estudies ahí. ¿Los profesores del ITAM son muy manchados? No estudies ahí. ¿No te gusta el sistema del ITAM? No estudies ahí. Asunto resulto, niños de cristal.

