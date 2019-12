En efecto, es neoliberal el cambiar de las Siefores a los Fiefores. No es posible, por ejemplo, que la pensión de un jubilado mexicano dependa de cómo le va al Palacio de Hierro. Es neoliberal condicionar el nivel de pensión alcanzado por un trabajador mexicano del comportamiento del mercado financiero. De cómo le va al capital en las Islas Caimán o en Panamá.

Usted lo ha dicho, partiendo de la sabiduría milenaria, no hay que guardar el buen vino en odres viejos. La reforma a las pensiones que se cocina en lo oscurito en el Congreso, equivale precisamente a poner el vino en odres viejos. Odres del neoliberalismo.

as abajo firmantes, académicas, estudiantes y trabajadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos pronunciamos en favor de que se busque una salida a las demandas de las estudiantes que mantienen en paro algunas dependencias universitarias.

Es neoliberal, por el neoliberalismo a ultranza de su creador, Ernesto Zedillo, el sistema ha sido un fracaso para el trabajador, pero exitazo para las Afore. Tome en cuenta que disponen de casi 4 billones de pesos en ahorros que no son de ellas. Deben desaparecer la Consar, Amafores, Afores, Siefores y Fiefores. Y la Cuarta Transformación debe crear el instituto nacional de pensiones: Estado mexicano y trabajadores, lo haremos mejor.

Rubén Mares Gallardo

Partidos políticos no velan por los ciudadanos

Ni partidos aliados ni oposición aceptaron recortar sus prerrogativas 50 por ciento. Precisamente por este tipo de actitudes, en las que sólo ven por sí mismos y no por el pueblo y sus necesidades, que aprueban lo que les conviene sin importar los costos a los mexicanos, los votantes se hartaron de los mismos gobernantes de siempre y de sus comportamientos y los botaron en 2018, pero es difícil que entiendan, y más si está de por medio su estilo de vida.

Los priístas argumentan que esta enmienda buscaba debilitar a los adversarios del partido en el poder. ¿Acaso no se cansaron de hacer lo mismo los tricolores? Con una u otra artimaña, siempre buscaron no sólo debilitar, sino aniquilar a sus rivales; no es gratuito que hayan durado más de 70 años en el poder.

Fernando Quiroz Nácar

Invitaciones

Exposición sobre el comunismo mexicano

En conmemoración de los 100 años de fundación del Partido Comunista Mexicano, el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista AC, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la CDMX, ha organizado la exposición 100 años de comunismo mexicano. Una historia de lucha del pueblo de México, en la galería abierta de las rejas de Chapultepec. Invitamos a la inauguración hoy las 12 horas en la Bahía Gandhi del Bosque de Chapultepec, frente al Museo Tamayo sobre Paseo de la Reforma.Elvira Concheiro

Bazar vintage en Coyoacán

Joyería de autor con piedras finas, vestidos y bolsas de fin de los siglos XIX y XX, tapetes orientales y antigüedades, cuadros y objetos más recientes. Mañana de 10 a 19 horas, en Casa Iturriaga, en Miguel Ángel de Quevedo 690 A, Coyoacán. Informes: 55-5554-1083 y 52 2155-94 19. [email protected]