“Así que venimos como discípulos a la fuente de inspiración que es Ahimsa, no violencia. Los indios nos dieron esto. Es el mejor regalo al mundo”, agregó Bono.

Bombay es la última parada de la gira Joshua Tree 2019, llamada como el álbum emblemático de la banda. Las presentaciones comenzaron el 8 de noviembre en Auckland, Nueva Zelanda.

La gira Asia-Pacífico, que comenzó en 2017, marca tres décadas desde que el grupo irlandés sacó su disco The Joshua Tree.

Lanzado en marzo de 1987, The Joshua Tree se hunde en las raíces de la música irlandesa y americana y engloba temas clásicos como With or Without You, Where the Streets Have No Name o I Still Haven’t Found What I’m Looking For.