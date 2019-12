Periódico La Jornada

Lunes 16 de diciembre de 2019, p. 7

El poeta, filosofo, activista y catedrático Enrique González Rojo Arthur ha vivido en bibliotecas que tienen una casa, y no en casas que tienen una biblioteca , evocó su hija Graciela González Phillips, en el homenaje nacional que se rindió ayer a la comprometida y fructífera trayectoria y obra de su padre, en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. En ausencia del homenajeado por motivos de salud , González Phillips (en la imagen) dijo: mi padre tiene un fama clandestina. Es conocido, pero no reconocido. Toda una vida dedicada a la poesía y no aparece en antologías y suplementos; no es invitado a encuentros de poetas o filósofos. Octavio Paz y el fascismo sin paz lo han visto siempre como enemigo, algunos de sus libros se encuentran embodegados o perdidos, pero no por ello deja de escribir con gusto y alegría . En el homenaje también estuvieron presentes el historiador Claudio Albertani, el poeta Manolo Mugica y Genaro González. Con información de Carlos Paul.