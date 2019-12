Paula Mónaco Felipe

Periódico La Jornada

Domingo 15 de diciembre de 2019, p. 10

Su voz se torna aguda. Habla desde las tripas, desde el coraje, porque las palabras no les alcanzan y mucho menos dos minutos para resumir su pesadilla actual. Verónica Razo Casales llama desde el Centro Federal de Readaptación Social 16, la cárcel de máxima seguridad en el estado de Morelos.

Es su llamada semanal, el ratito que tiene para comunicarse con su familia, pero esta vez decide hablar con La Jornada porque, después de 8 años 5 meses presa sin sentencia y en un juicio plagado de irregularidades, le han llegado las noticias de las recientes liberaciones a víctimas de casos fabricados, disculpas públicas y posible política de amnistía. Llegaron las novedades y con ellas la ilusión de recuperar la libertad pero nada ha cambiado.

Siento demasiado coraje e impotencia de que mi juez (Miguel Ángel Burguete García, juez octavo de distrito del estado de México) ya tenga las pruebas suficientes de que yo fui torturada, de que todo lo que él, junto con los demás, armaron, es ficticio, y yo siga aquí. Coraje de que el juez siga retardando la salida .

El 8 de junio de 2011, Verónica Razo Casales fue detenida en la colonia Doctores por hombres armados y vestidos de civil que se trasladaban en vehículos sin marcas oficiales. La llevaron a lugares donde la golpearon, violaron, torturaron y obligaron a firmar una confesión autoinculpatoria según la cual es responsable de secuestro. Los hombres que se la llevaron y la torturaron eran policías federales; los lugares donde la tuvieron se sospecha eran instalaciones de la ex Agencia Federal de Investigación (AFI) y la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo, hoy Seido).

Verónica, hasta entonces una ama de casa dedicada a cuidar a sus dos hijos, fue trasladada a la cárcel de Mexicali, luego a Tepic y más tarde a Morelos. Así lleva más de 8 años, presa sin sentencia, pero ahora la paradoja es mayor: el ex policía que dirigió las torturas y la obligó a firmar la confesión ha sido imputado, detenido y está preso mientras se le juzga por ese delito. Quien fabricó su caso está siendo juzgado, a la justicia mexicana le consta que ella es víctima pero aún así la mantienen presa.

Siento mucha impotencia porque el sistema judicial de México está sumamente deficiente y decadente , dice Verónica Razo Casales desde el teléfono de la cárcel, rodeada de guardias que escuchan sus palabras. Me da mucho coraje porque llevo tantos años luchado pero ya no sé contra quién, no sé si lucho contra las leyes, el gobierno o la impunidad .