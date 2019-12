Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 15 de diciembre de 2019, p. 4

En el contexto de la consulta a pueblos indígenas sobre el Tren Maya, Alberto Rodríguez, del Consejo Maya del Poniente de Yucatán, sostuvo que este megaproyecto es una agresión contra nuestro territorio y forma de vivir, estamos preocupados, y no estamos de acuerdo con el Tren Maya .

En entrevista con La Jornada, añadió que con el proyecto se va a romper el equilibrio natural de la península , y aseveró que nosotros no necesitamos el tren, los empresarios lo quieren para hacer más dinero .

Asimismo, expresó sus dudas respecto a que la consulta cumpla con lo estipulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin los requisitos completos, no será legal , advirtió.

Que se nos consulte, que haya diálogo entre el gobierno y pueblos, porque eso lo establece el Convenio 169 de la OIT. Cualquier proyecto en la zona maya debe ser consultada con información ampliamente entendible, de acuerdo con nuestra cultura, y cumplir con los estándares internacionales. Nosotros somos los dueños originarios de los territorios. Esta tierra es nuestra, y la hemos conservado por más de 500 años.