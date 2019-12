A

partir de 1977, se produjo un importante progreso en América Latina (AL). Los regímenes dictatoriales, muchos de ellos militares y sanguinarios, han sido sustituidos por sistemas que se basan en la democracia de voto. En el estudio El estado de las democracias en las Américas y en el mundo (IDEA) se sostiene que en toda AL se han ido estableciendo regímenes democráticos, es decir, que celebran elecciones libres y justas. Según el estudio, sólo subsisten tres países en la zona que mantienen regímenes autoritarios o híbridos. En México, apenas tenemos el desarrollo precoz de la democracia.

La democracia no es suficiente si persiste la desigualdad. No nos hagamos demasiadas ilusiones. La desigualdad no sólo ha permanecido sino aumentado, incluso a un grado extremo de polarización en AL: la décima parte más rica de la región concentra 70 por ciento de la riqueza y el patrimonio mientras en México, el más rico 10 por ciento concentra casi 64 por ciento de toda su riqueza (Oxfam).

La democracia no es suficiente si persiste la corrupción. Sólo 35 por ciento de los ciudadanos de la región están satisfechos con la forma en que sus gobiernos luchan contra la corrupción y la impunidad (IDEA). En México mejoró en la percepción de la lucha contra la corrupción. Apenas en septiembre pasado México mejoró 17 puntos en la percepción ciudadana sobre la lucha anticorrupción; 61 por ciento de los mexicanos considera que el nuevo gobierno está actuando bien en ese ámbito (TI).