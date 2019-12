E

l Alto, Bolivia. Rubén Hidalgo Mejía es indígena aymara, chofer asalariado de transporte público y poblador de esta ciudad. La mañana del 19 de noviembre se encontraba vendiendo refrescos junto a su esposa, porque llevaba semanas sin trabajo regular debido a los bloqueos y protestas por la renuncia del presidente Evo Morales el 10 de noviembre y la imposición del gobierno de facto en el país. Desde el 11 de noviembre y días posteriores, el ejército y la policía nacional atacaron diversos puntos de la ciudad, ya había heridos de bala, además de detenidos.

Era la zona de Senkata, donde la carretera La Paz-Oruro atraviesa varios distritos. En el número 8 se encuentra la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia, donde según testimonios de heridos, los militares escondieron dos muertos. Más arriba los militares habían metido los cuerpos y los vecinos pedían que se los devolvieran. La gente quería entrar , narra Rubén desde la cama 38 del Hospital Holandés.

Habían pasado varias horas, los familiares y vecinos que reclamaban los cuerpos no fueron escuchados e intentaron entrar a la planta rompiendo una barda de concreto. “Era una ola de gente, turbulencia total, detrás de la gente había tanques disparando. Me replegué a la pared, unos 100 metros atrás. Me impactan. No podía pararme, me habían derribado. Eran tres tanques y dos helicópteros lanzando gas. Éramos como animales en un corral, queriendo escapar por todos lados. No puedo pararme, no sé qué hacer, pensé: ‘este será el fin de mi persona, de mi existencia’.”

Según fotografías y especialistas ( La Razón, 2/12/19), en la zona se encontraron casquillos calibre 7.62 de ama larga y otros de menor calibre. Se identificaron, además, fusiles AK-47, Kalashnikov ruso, .9 milímetros, M-16 y Galil. Militares vestidos de verde olivo y otros de azul con gris se apostaron en puentes y bardas de avenidas. Rubén y su esposa se habían separado para intentar vender refrescos desde dos puntos. En el momento no me duele, luego no puedo pararme. Ahí viene un señor en bicicleta y me rescata. Me preocupo por mi mujer, había quema de llantas. Ella estaba muy sucia. Transcurren algunos minutos, se trasladan a una pequeña clínica y media hora después una ambulancia con más heridos los lleva, rodeando la ocupación militar, al Hospital Holandés, donde sí lo pueden intervenir. Hacia las 14 horas afuera, su esposa Marlén con el cuerpo lleno de ceniza es golpeada por vecinos que no querían permitir la entrada a la gente de los bloqueos. Rubén llora cuando recuerda el episodio mientras se aferra al gancho que lo sostiene y le permite levantarse de la cama.