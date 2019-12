El principal consejo que se puede dar a los compradores es que vayan a hacer sus compras en el día, no por la noche. Además, lo más recomendable es dejar de hacer compras con dinero en efectivo. Es mejor siempre hacerlas con tarjetas. En caso de retirar efectivo, no aceptar ayuda y siempre ir acompañado , subraya.

Ante dicha situación, la Condusef hace un llamado a los mexicanos a extremar precauciones en las compras navideñas y, en caso de tener alguna queja por cualquier tipo de anomalía, recuerda que las operaciones del organismo dejarán de funcionar del 19 de diciembre al 6 de enero, pero ello no significa que las quejas no serán atendidas.

En diciembre, mes de festejos, la cantidad de compras no es lo único que se incrementa, sino también los fraudes y delitos tanto presenciales como en el comercio en línea, por lo que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) llama a tomar precauciones.

El titular de la Condusef también aconseja que, en caso de hacer operaciones vía comercio electrónico, ejecutarlas en lugares donde el acceso a Internet sea seguro y no en redes de dominio público. Además, hacerlas en páginas oficiales y no de origen dudoso.

En el caso de la administración, puntualiza, es necesario que las compras navideñas no superen las deudas, y en vísperas de recibir bonificaciones laborales sugiere a los usuarios del sistema financiero liquidar los pasivos que se tengan.

Estamos en fechas en que se recibe el aguinaldo, por lo que es recomendable no gastarlo todo, si no pagar parte de las deudas, como las tarjetas de crédito, y, si se puede, lo mejor es ahorrar , expone.

El crédito bancario, detalla, debe ser cuidado de la mejor forma y no aprovechar cualquier oportunidad para realizar compras con meses sin intereses. Una de las reglas de oro en las tarjetas de crédito es que el bien que se compre dure más que el lapso de pago, no hacer uso del crédito en comidas o despensa, si no en bienes duraderos .