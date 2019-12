El ciclo económico estadunidense es incuestionable muestra de esta tendencia. Actualmente –por ejemplo, a pesar del comportamiento industrial regresivo–, desde agosto de 2010 no deja de crecer la instalación de activos industriales. Incluso, con tasas crecientes en el momento en que la producción industrial ha tendido no sólo a crecer cada vez más lentamente, sino a descender. Se trata de uno de los mayores absurdos económicos actuales y se muestra en una capacidad utilizada cada vez menor. Y, consecuentemente, en una tendencia a la disminución de la rentabilidad general de la economía y en una retracción de la inversión, como se puede mostrar no sólo en Estados Unidos, sino en México mismo.

En una perspectiva crítica, comenta el profesor universitario argentino Rolando Astarita ( Valor, mercado mundial y globalización, de ediciones Cooperativas). El giro de la prosperidad a la depresión está determinado por el estancamiento y descenso de las ganancias y la tasa de ganancia. A ello sigue la caída de la inversión. Y, con ella, de la actividad económica y del empleo.

Bueno, lo cierto es que el volumen global de recursos de inversión que exigiría anualmente en México esa recuperación sostenida de la economía equivale a no menos de 270 mil millones de dólares. Idealmente, 300 mil. Cada año. No menos de 240 mil millones por la inversión privada y también no menos de 60 mil millones de dólares por inversión pública. Y eso, sin duda, tiene sus dificultades. Lo veremos. De veras.

antoniorn@economia.unam.mx