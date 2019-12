Josefina Quintero M.

Domingo 15 de diciembre de 2019, p. 28

Desconocimiento, falta de información y problemas de ubicación fue la constante en el primer día de la consulta indicativa que efectúa el gobierno local para que los habitantes de Cuajimalpa opinen si están de acuerdo con la construcción del hospital general en esa alcaldía. No obstante, en el poblado Contadero, donde se tiene proyectada la obra, los pobladores se preparan para rechazarla porque hasta el momento desconocen el plan, así como los estudios ambientales y de impacto.

Además, dijeron que hay una suspensión definitiva que otorgó la justicia federal por medio del amparo 189/2017 que interpusieron y por lo cual el gobierno capitalino está impedido para realizar la obra, que empezó la administración de Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum quiere continuar a pesar de que no es viable.

Al preguntarles sobre la encuesta, en lugares como Camino al Desierto de los Leones y La Pila, los vecinos indicaron que sólo era para el pueblo de Contadero, mientras otros desconocían el tema, como Antonio García, quien comentó que sí es necesario un nosocomio en la demarcación.