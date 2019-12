Les invitamos a tomar los pasillos, las plazas y todos los espacios de nuestra universidad y levantar la voz por Fer, por Diego, por Alejandro, por ti, por mí, por todas las grandes mentes que huyeron de esta casa de estudios porque la presión fue demasiada. La excelencia académica no debe alcanzarse a costa de nuestra salud mental y nunca debería cobrar vidas . Según versiones en redes sociales, Diego y Alejandro también se habrían suicidado.

Las autoridades de esa casa de estudios emitieron un comunicado donde señalaron que hoy darán a conocer un plan de acción para apoyar a sus alumnos. Ofrecieron ampliar las fechas para la realización de exámenes finales y aseguraron que el bienestar de los estudiantes es lo principal para el ITAM. .

Sin embargo, según los alumnos que convocaron a la manifestación, el ambiente académico de la institución provoca parálisis física, mental y emocional , por lo que llamaron a los asistentes a permanecer inmóviles y en silencio 10 minutos para simbolizar la inacción en que, consideran, se mantienen las autoridades del ITAM frente a sus condiciones emocionales.

Los asistentes al homenaje acudieron vestidos de negro y llevaron girasoles como símbolo de una vida que se extinguió antes de que pudiera empezar. Con mucho amor recordaremos a Fer, a Diego y Alejandro y los tendremos siempre presentes en el corazón de la comunidad , manifestaron.

La convocatoria se hizo extensiva a los asistentes para que presentaran propuestas, a fin de integrar un pliego petitorio que entregarán el lunes a la rectoría del ITAM. Los estudiantes también crearon la cuenta @ITAMDateCuenta para difundir las experiencias de presión y estrés a las que se han visto sometidos como alumnos itamitas en su desarrollo académico.