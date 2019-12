El ex presidente Felipe Calderón resaltó que durante su gobierno la política de seguridad no dependía de una sola secretaría y menos de una única persona.

El ex presidente Calderón Hinojosa reiteró que no tenía conocimiento de los hechos de los que es acusado Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad.

Agregó que estará atento a la evolución del juicio en Estados Unidos contra el ex funcionario, porque soy el primer interesado en conocer la verdad, al igual que todo México .

Se refirió a las cartas contra García Luna que Javier Herrera Valles, ex comisionado de la Policía Federal, División Caminos, entregó a diversas dependencias gubernamentales durante el sexenio del ex panista.

El ex mandatario dijo haber rescatado las versiones periodísticas de esas misivas y que en ellas no se hace acusación específica de complicidad de su ex secretario de seguridad con la delincuencia organizada.

No hay referencia a circunstancias de modo, tiempo y lugar ni se presenta ninguna evidencia del tema en concreto, añadió.