Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 14 de diciembre de 2019, p. 7

En la versión decimooctava del Premio Nacional de Periodismo, La Jornada fue reconocida con tres galardones. A la periodista y escritora Cristina Pacheco le fue otorgada una distinción por su trayectoria, Rafael Barajas, El Fisgón, fue premiado en la categoría de Caricatura/Humor, por La Pietá en Veracruz, y en el rubro de Fotografía, a Víctor Manuel Camacho fue reconocido por su trabajo Del Sur al Norte, que retrata los principales aspectos de la primera caravana migrante que se adentró al país rumbo a Estados Unidos.

En la ceremonia se destacó el hecho de que ante las adversidades que enfrenta el sector se percibe que, lejos de apoyar o respaldar el trabajo del gremio se les descalifica y cuestiona por disentir de la postura oficial .

María Teresa de Jesús Arroyo, presidenta del jurado, expuso: Reconocemos que son días difíciles para el periodismo en México, al ser nuestro país considerado el más peligroso del mundo para ejercer esta actividad, y si a eso agregamos bajos salarios, el panorama para los comunicadores no es nada alentador .

Lamentó las deplorables condiciones laborales y la inseguridad en las que se encuentran muchos comunicadores. Se sigue matando a periodistas cuyo trabajo resulta incómodo para algunos. Son 13 los comunicadores asesinados en lo que va de esta administración federal, sin que se haya hecho justicia , deuda que se arrastra por sexenios.

Con 59 años de vida activa en la profesión , Cristina Pacheco agradeció el galardón y sostuvo que ha dedicado su vida a contar historias. En La Jornada, lo hace cada fin de semana en Mar de Historias.