Al hablar sobre el proceso de negociación del T-MEC, indicó que “todos apostaban que como soy de esta tierra, del Trópico, iba yo a pelearme con Donald Trump, hasta él mismo lo dijo, que estaban apostando a que nos íbamos a pelear, pero ‘yo no me quiero pelear con usted’, me dijo; ‘yo tampoco’, y para que haya pleito se necesitan dos, y nos hemos entendido, y esto ha sido bueno, conveniente para Estados Unidos y para nuestro gran país”.

En el Ejido Reforma, a unos 20 minutos de la cabecera municipal, el Presidente se comprometió a destinar recursos para la construcción del camino que por sus características dificulta el paso de vehículos compactos, así como atender el tema del nosocomio.

En su mensaje en esta localidad, señaló que pese a que el programa Sembrando Vida contempla apoyos de 5 mil pesos al mes, de esta cantidad se retienen 500 pesos para ahorro, en busca de garantizar la extensión del programa por lo menos hasta 2025, un año después de que concluya su administración. A los beneficiarios, los conminó a aprovechar esta opción y enfocarse a trabajar y cultivar la tierra, y no recibir los recursos para después recostarse en una hamaca.

“Vengo a decirles que aprovechen esta oportunidad para que salgan adelante y, sobre todo, se les deje una herencia a los hijos, a los nietos, a los que vienen detrás de nosotros. Y que nos ayuden todos para que, quienes estén recibiendo el apoyo, trabajen, cultiven la tierra, siembren. Porque no es ‘me canso ganso, y ustedes se van a hacer patos’. Nada de que me dan mi tarjeta, me dan mi dinero y a la hamaca. Compañera, compañero, escucha: en la hamaca no se lucha”.

En la tarde, en su estado natal, se mostró conmovido en su mensaje al indicar que Teapa le trae buenos recuerdos porque de aquí era originaria mi finada esposa, Rocío, quien me ayudó mucho de distintas maneras; en los momentos más difíciles estuvo conmigo, pero sólo quiero destacar ahora que me ayudó en la formación de nuestros hijos, porque yo andaba en la lucha, y quien se hizo cargo de formarlos fue ella, y me los dejó bien formados, por eso ahora no batallo .

Al concluir el acto, se despidió levantando la mano de los gobernadores de Tabasco, Adán Augusto López, y de Chiapas, Rutilio Escandón.