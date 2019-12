Fabiola Martínez

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la posibilidad de enviar en febrero, desde el Poder Ejecutivo, una iniciativa para reducir el financiamiento público a los partidos políticos. Hay que volverlo a intentar, hay que seguir insistiendo , señaló un día después de que Morena no logró convencer a sus aliados y a la oposición para reducir a la mitad las prerrogativas.

Destacó que la austeridad no es un asunto administrativo, sino de principios y, en este caso, no puede haber partidos ricos con votantes pobres .

Aunque mostró amplio interés en ese tema, volvió a decir no a quienes le piden intervenir para solucionar los conflictos en el partido que formó y lo postuló a la Presidencia de la República (Morena). “No me voy a meter (…) Ya no hay líder máximo, ya no hay primer morenista del país, ya no hay jefe político, jefe máximo”, aseveró.

Al contrario, recordó que aquel servidor público que se involucre en asuntos partidistas o tome recursos públicos para ello cometería un delito grave, penado con cárcel, sin derecho a fianza.

Puertas abiertas

En la conferencia de prensa matutina, el mandatario tocó temas de política exterior e interior. En principio, ofreció las puertas abiertas de México a Evo Morales, presidente de Bolivia en el exilio, quien hace una semana salió del país.

Sí, se despidió de mí, Evo, no para siempre, se despidió de mí porque se fue a Argentina. Hablamos, le dije que esta era su casa y que estaban las puertas abiertas, para Evo y para todos los luchadores sociales del mundo, haciendo honor a lo que ha hecho nuestra política exterior, que ha sido ejemplar en otorgar asilo a perseguidos políticos , dijo.

Hemos dejado de manifiesto, añadió, que no queremos dictaduras militares, democracia sí, militarismo no.