ue si el Presidente pidió permiso a la Madre Tierra y que le dijo que sí para su tren? Puede ser que sí hizo lo de pedir permiso, pero lo que no creo es que la Madre Tierra le haya hablado”, dice Sebastián Chan, del Colectivo de Semillas Muuch Kanan l’inaj, en medio de su milpa en Buena Esperanza, Bacalar. Sebastián se refiere a la ceremonia en que el 16 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador acompañó a un grupo de indígenas que rompió el concreto de la pista aérea de Palenque para tocar algo de tierra y pedirle permiso para construir uno de los principales proyectos de su administración: el Tren Maya.

Con la llegada del turismo a nuestros lugares sagrados se va a echar a perder todo, y todos los dioses se van a esconder en otros lugares. Por esa razón no lo queremos. No puede hacer esas cosas el Presidente , explica el meen (chamán) Miguel Can, uno de los pocos que quedan en Calcehtok, Yucatán.