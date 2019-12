Aquella garra y la determinación que mostró Pumas en el año 2004, cuando se convirtió en el primer equipo en coronarse bicampeón desde que se establecieron los torneos cortos en el futbol mexicano (1996), prácticamente ha desaparecido. La actual plantilla carece del ímpetu que teníamos en esa época , afirmó el ex jugador auriazul David Toledo, quien formó parte de dicha escuadra, entonces dirigida por Hugo Sánchez.

Ante este panorama, el otrora mediocampista felino lamentó que los actuales jugadores, comandados por el técnico español Miguel González Míchel, no sientan esa misma pasión ni demuestren en la cancha hambre de triunfo. No pelean a muerte cada balón como lo hacíamos nosotros. Un equipo grande como Pumas siempre debe pelear por el título y esta vez no llegaron a la liguilla .

Si bien dejó en claro que el actual equipo no juega mal , Toledo apuntó que le hacen falta esas ganas de ir al frente, esa agresividad que normalmente mostraba en el estadio Olímpico Universitario .

No obstante, confió en que el cuadro auriazul podrá destacar la siguiente temporada. “Espero que después de un semestre con Míchel, tanto él como los jugadores, ya hayan comprendido lo que es Pumas y la importancia de portar esta camiseta, ojalá esa garra vuelva a resurgir próximamente”.