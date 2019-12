Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 14 de diciembre de 2019, p. 4

Aunque las dirigencias del Fren-te Auténtico del Campo (FAC) están dispuestas a dialogar con la comunidad LGBT y con el autor de la pintura La Revolución, que expone un Emiliano Zapata desnudo, en tacones, con sombrero rosa y una cinta tricolor rodeando su torso, el próximo lunes las agrupaciones campesinas reanudarán la protesta en el Palacio de Bellas Artes para exigir el retiro de esa obra.

En conferencia de prensa los líderes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Álvaro López Ríos; de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, Federico Ovalle Vaquera; de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas, Marco Antonio Ortiz, y del Movimiento Social por la Tierra, Francisco Chew, insistieron en que la pintura de Fabián Cháirez ‘‘denigra” a Zapata.

Sostuvieron que el martes pasado hubo ‘‘provocación” de activistas de la diversidad sexual y descartaron ser homofóbicos. ‘‘Nuestra manifestación fue pacífica, respetuosa; el incidente ocurrió cuando un grupo de otra comunidad llegó a insultarnos, estaban muy desbocados, y se generaron algunos empujones (…) No es como pretende señalarse, como que fuimos a hacer un acto violento. No estamos contra la cultura ni la libertad de expresión, pero no compartimos que se denigre la imagen de uno de los iconos campesinos”, sostuvo Ovalle Vaquera.