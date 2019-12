Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Sábado 14 de diciembre de 2019, p. 2

El colectivo Mujeres Juntas Marabunta difundió un par de cartas abiertas en las que expresa su apoyo a las escritoras Elena Poniatowska (París, 1932) y Tita Valencia (Ciudad de México, 1937), quienes recientemente hicieron público el abuso sexual que sufrieron de parte del escritor Juan José Arreola (1918-2001) en los años 50 del siglo pasado.

En la misiva dirigida a la autora de Lilus Kikus, las activistas que se organizaron a raíz del movimiento #MeToo sostienen: ‘‘Elena, no podemos imaginar lo difícil que fue guardar silencio en un gremio que te hubiera dado la espalda si hubieras alzado la voz para señalar a tu abusador. Lo difícil que fue enfrentarte a ser madre soltera cuando era mal visto por nuestra sociedad conservadora. Nos hubiera gustado estar ahí para apoyarte, sabemos lo difícil que es hacer un señalamiento y ser revictimizada por ello.

‘‘Elena, te agradecemos que hayas pronunciado y señalado tu abuso, incluso cuando tu agresor ya no se encuentre en este mundo. Porque sabemos que si lo has contado ahora no será nunca para su escarmiento y/o regocijo, será para tu tranquilidad, un mensaje para tu familia, tus amigas, la sociedad, y todas las que te leemos. La fuerza que has tenido para señalar al escritor Juan José Arreola se une hoy a nuestras voces que junto contigo luchan. Queremos decirte que hoy te acompañamos.”

En su reciente novela, El amante polaco, Poniatowska describe, a manera de relato literario, las circunstancias por las que se embarazó de su primer hijo, entre ellas ‘‘el catre, la amenaza, el ataque”. Si bien en el libro nunca menciona el nombre del escritor jalisciense, a quien sólo nombra como El Maestro, en varias entrevistas con la prensa, la periodista admitió que el personaje que en el relato le impide acercarse a la puerta de salida con la amenaza: ‘‘ah, no, no es tan fácil”, es Arreola, el mismo al que Tita Valencia dedica su novela Minotauromaquia. Crónica de un desencuentro.

Desencuentro con miembro del universo ultramasculino

El libro de Valencia obtuvo en 1976 el Premio Xavier Villaurrutia pero ‘‘el medio literario mexicano se escandalizó por el arrojo con que la novela narra el desencuentro con uno de los protagonistas del universo intelectual ultramasculino de la época”, refiere la presentación de la nueva edición de esa obra, ahora para la colección Vindictas de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Mujeres Juntas Marabunta dice a Valencia: ‘‘Tita, hace muchos años que publicaste por primera vez tu Minotauromaquia y la embestida patriarcal de los hombres del medio no se hizo esperar. Salieron a defender a un abusador y a menospreciar a una escritora joven que ni siquiera lo designó por su nombre. Valiente como eres, publicaste una novela en la que quedan claras todas esas violencias y humillaciones que un hombre mucho mayor y mejor posicionado infligía sobre una mujer muy joven, su alumna, que lo respetaba profundamente.