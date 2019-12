La autonomía de las universidades debería ser parte de la agenda social, puesto que no sólo les atañe a las instituciones educativas, sino que garantiza el derecho de toda la sociedad a tener una educación pertinente y de calidad, garantiza la libertad de pensamiento , señaló el rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, David Fernández Dávalos.

Para dar la batalla cultural por los valores de la pluralidad, la tolerancia, la solidaridad, la justicia , dijo.

En un comunicado de la Ibero, el rector consideró, por otra parte, que la educación se ha convertido en una mercancía. Ya no es un bien público, no es un derecho humano, sino una mercancía para quien la puede comprar , y advirtió que los mercados tratan de que las universidades respondan a las necesidades de producción y no al interés de la sociedad.

Desde su análisis de lo que llamó época de la poscensura, detalló que ya no es necesario que la desaprobación la ejerza el gobierno. “Basta que publiques en Facebook algo que sea alternativo o crítico para que la sociedad se te eche encima para imponer la visión hegemónica dominante de ‘sentido común’, que excluye todo pensamiento crítico, disruptivo, diverso, y no sólo pensamiento, también estilos de vida”.