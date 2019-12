Aplicada a 851 mil 137 alumnos –de los cuales 578 mil 744 respondieron la totalidad del cuestionario– de los subsistemas de bachillerato general, tecnológico, profesional técnico, telebachillerato e intercultural, entre ellos el Colegio de Bachilleres; el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnico y la Dirección General de Bachillerato; la encuesta revela que los temas que menos interés generan en los estudiantes incluyen la política y la economía, mientras la familia y la escuela son lo más valorado, incluso por encima de los amigos, la pareja y la religión.

En cuestiones de salud, 61 por ciento de los muchachos en este nivel educativo dijo tener dificultad para ver y 18 por ciento reconoce que presenta problemas de obesidad, mientras cuatro de cada seis alumnos de bachillerato no desayunan o comen antes de ir a la escuela.

Al menos 10 por ciento de la población escolar en estos subsistemas señala no tener acceso a ningún sistema de seguridad social, mientras 50 por ciento dijo estar inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social y 31 por ciento en el Seguro Popular. El documento destaca que 67 por ciento de los alumnos no han reprobado ninguna materia; 28.1 por ciento no acreditó una o dos asignaturas y 4.8 por ciento más de tres. A pesar que siete de cada 10 alumnos señalaron no faltar a clases, las principales causas de ausencia en el aula son problemas de salud (31.2 por ciento); conflictos familiares (23.6) y falta de recursos económicos (6.5).