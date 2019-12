Durante una audiencia de apelación que se realizó ayer jueves en el Reclusorio Norte, la ex secretaria de Estado leyó una carta donde cuestionó si es el trofeo (del gobierno federal) para exhibir un supuesto combate a la corrupción rompiendo las leyes , y reprochó ser la única persona encarcelada. Asimismo afirmó que no quiere privilegios, sino piso parejo y un juego limpio .

En entrevista por separado el abogado Epigmenio Mendieta, comentó que solicitaron dos meses más para la investigación complementaria, que vence el 13 de febrero de 2020.

“Se me acusa de ser omisa ante actos de terceros. Lo paradójico es que esos terceros están en libertad como dicta el debido proceso. Yo soy la única en la cárcel; o cuando se habla de terceros, ¿a quién o quiénes se refiere?, ¿a todo un gobierno? ¿a un sexenio?, ¿soy el trofeo para exhibir un supuesto combate a la corrupción, por cierto corrompiendo las leyes?, manifestó frente a la magistrada del colegiado, Isabel Porras Odriozola.

Acusó que el hecho de que el juez Delgadillo Padierna (sobrino de la diputada Dolores Padierna) le haya decretado esa medida cautelar es totalmente ilegal y se me esté juzgando no por el hecho que se me atribuye, sino por quien soy, por lo que represento como parte del equipo de gobierno anterior y porque algunos de la élite que hoy nos gobierna me guardan rencor y resentimiento y han aprovechado esta oportunidad y han utilizado al juez y sobrino para su venganza .