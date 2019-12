Al hablar de Corte destacó la incorporación de Margarita Ríos-Farjat, ex titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y anunció que la semana entrante nombrará a la persona sucesora de la ahora ministra. Subrayó que enel SAT, las aduanas y en general en todo el gobierno no hay influyentismos, condonación de impuestos y no se tolera la corrupción. Sin embargo, reiteró, la transformación debe avanzar por la vía pacífica y los cauces legales.

Ayer me dio mucho gusto asistir al informe del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Me gustaría que se difundiera ese informe, claro que les corresponde a ellos, porque es un informe inédito, donde la mitad de su texto es reconocer que en el Poder Judicial hay nepotismo y corrupción y dar a conocer un plan para acabar con esas lacras de la política , señaló en conferencia de prensa.

El Presidente confirmó el amparo que desde julio pasado interpuso el ex presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, ante el caso Chihuahua, relacionado con la presunta triangulación de recursos públicos para fines electorales. Expresó que el ex legislador y cualquier ciudadano tiene ese derecho.

–¿La investigación tiene alguna arista política?, se le preguntó.

–Todo es político, acuérdense que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El que aluda que no es político, no sabe lo que realmente dice. El que incluso se jacta de ser analfabeta político no sabe lo que está diciendo.

Enseguida pidió a su equipo transmitir en la pantalla del Salón Tesorería el poema El analfabeto político, de Bertolt Brecht, y solicitó a un reportero que lo leyera en el podio. A veces les molesta que nos metamos en eso, señaló.