El también líder de Confederación Obrera Revolucionaria expuso que esta medida es impulsada por sindicatos estadunidenses que trabajan para empresas trasnacionales y buscan tener injerencia en el país con el fin de que se garantice que los contratos de los trabajadores mexicanos se cumplirán al igual que sucede con ellos. No quieren que se desplace la mano de obra para acá , aseveró.

Destacó que si bien las organizaciones sindicales defienden el respeto a las garantías de los trabajadores, no queremos intervención de agentes externos a las políticas del país .

Respetamos la posición de las organizaciones sindicales de Estados Unidos: ellos defienden sus intereses. No es malo, pero traspasar los límites de la autonomía y el respeto a los derechos no se puede , dijo en entrevista.