▲ Diputados del PES plantearon eliminar el financiamiento total a partidos, lo cual no prosperó. Foto José Antonio López

Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 13 de diciembre de 2019, p. 4

El monto de más de 5 mil 239 millones de pesos a los partidos para 2020 quedará intacto luego de que Morena no logró convencer a sus aliados PT y PVEM, así como a la oposición, de respaldar una reforma para reducir a la mitad el financiamiento público.

En una discusión que se limitó a una ronda de oradores en favor y en contra de la iniciativa, Tatiana Clouthier resaltó que el sistema de partidos perdió legitimidad por la desconexión con la realidad de miles de mexicanos y, antes de la votación, planteó que disminuir la carga económica que representa la actividad política sería el mejor regalo de Navidad para la gente.

“Definitivamente creo en los milagros. Mi padre (Manuel Clouthier del Rincón) decía que ‘los milagros sí existían, que el de arriba siempre ponía su parte cuando los mexicanos nos decidimos a dar el paso’. Los invito a que hoy den el paso”, insistió.

Sin embargo, en la que es hasta ahora la votación más alta de la legislatura –sólo faltaron 19 legisladores–, la modificación al artículo 41 de la Carta Magna que propuso Morena no logró la mayoría calificada que exige un cambio constitucional, por lo que el dictamen se desechó.

En el tablero se reflejó el interés de cada bancada por obtener todos los votos necesarios para defender su postura: Morena y PES sumaron 274 en favor, frente a 207 en contra de PAN, PRI, PRD, PVEM, PT y MC.

Aunque el PES ya no existe y no recibe financiamiento, la bancada que lleva esas siglas propuso desaparecer por completo esa figura. Viene a ofrecer lo que no tienen , le cuestionaron.

La oposición sostuvo que Morena planteó la reforma para diluir el sistema de partidos y mantenerse como fuerza política dominante.