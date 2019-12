Los cambios centrales son: pasar de sin desembolso al momento de utilización a gratuitos; de la no inclusión de medicamentos e insumos a su inclusión explícita; y la eliminación de la expresión de cada intervención que se provea . La permanencia central, sin embargo, es la exclusión del tercer nivel de atención, por lo cual los servicios de atención a la salud del ISABI seguirán siendo truncados; no serán integrales. Aunque la palabra progresividad (en la reforma constitucional y en la LGS) deja abierta la puerta a una eventual inclusión del tercer nivel, se requeriría reformar la LGS para darle al ISABI facultades para prestar servicios de tercer nivel. Los hospitales de la Secretaría de Salud de tercer nivel (incluyendo los institutos nacionales de salud) están geográficamente muy concentrados y están sometidos a una sobredemanda que los rebasa. La reforma a la LGS transformó el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en el Fondo de Salud para el Bienestar (FSB), que tiene ahora tres propósitos (artículo 77 bis 29): I. La atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos; II. La atención de necesidades de infraestructura preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social; y III. Complementar los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos y demás insumos, así como del acceso a exámenes clínicos, asociados a personas sin seguridad social. Aunque el transitorio décimo de la reforma a la LGS señala que se instruye a la institución fiduciaria del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud para que transfiera al ISABI hasta 40 mil millones de pesos del patrimonio de dicho Fideicomiso , no he encontrado referencias en la LGS a quién aportará, cuánto y cada cuándo, fondos al FSB, de lo cual depende su capacidad para ampliar la infraestructura de salud y, por tanto alcanzar una capacidad de cobertura por recursos que le permitiera prestar servicios de calidad a toda su población objetivo. Uno de los grandes éxitos del Seguro Popular fue que el gobierno federal y la Cámara de Diputados se tomaron en serio lo que estipuló la reforma a la LGS de 2003 en el artículo transitorio octavo: A partir de la entrada en vigor de este Decreto, cada año y de manera acumulativa, se podrán incorporar al Sistema de Protección Social en Salud hasta el equivalente a 14.3 por ciento de las familias susceptibles de nueva incorporación, con el fin de alcanzar el 100 por ciento de cobertura en el año 2010 . Ello llevó a un aumento muy fuerte en los fondos asignados al gasto en salud. No he encontrado en la reforma de 2019 nada parecido: no se fijan metas que el ISABI deba alcanzar, ni se señala cuándo ampliará sus obligaciones al tercer nivel.

La creación del ISABI conllevó la renuncia a un servicio nacional de salud universal, gratuito y realmente integral, demanda añeja de la izquierda, que unificara los servicios de salud de los derechohabientes de la seguridad social con los que se ofrecen a la llamada población abierta .

