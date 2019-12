▲ ENTRE AMIGOS . Augusto Gómez Villanueva, quien empezó su carrera política al amparo del ex presidente Luis Echeverría, durante la cual fue líder de la CNC, embajador y diputado federal, visitó al ex mandatario, quien el próximo 17 de enero cumplirá 98 años.

Morena propuso reducir a la mitad los recursos destinados a los partidos (e incluso su tambaleante presidenta, Yeidckol Polevnsky, ha propuesto que al partido en el poder le retiren tres cuartas partes de su presupuesto), pero no consiguió la correspondiente votación calificada (dos terceras partes de los sufragios que fueron emitidos) que permite hacer modificaciones a la Constitución.

El principal negociador mexicano del T-MEC, Jesús Seade (subsecretario de Relaciones Exteriores), señaló ante senadores que lo de los agregados laborales apenas nos enteramos. No sé si fue culpa nuestra no leerlo cuando salió . Aseguró que el gobierno obradorista no está conforme con tal planteamiento que permitiría mantener formas de supervisión en asuntos laborales mexicanos desde la embajada estadunidense, en una forma apenas disfrazada de la figura originalmente impulsada desde Washington de que hubiera inspectores directamente activos en México

Tal como se preveía, Evo Morales dejó México para instalarse en Argentina, donde tiene mejores condiciones familiares y políticas para seguir activo en la política de Bolivia, donde su agrupación, el Movimiento al Socialismo, se apresta para participar en las próximas elecciones presidenciales, en las que el renunciante mandatario no participará como candidato, pero sí como coordinador de campaña…

Y, mientras Manlio Fabio Beltrones ha dicho que sí solicitó un amparo de la justicia federal en julio de este año, ante el riesgo de ser víctima de alguna maniobra política que buscase convertirlo en un culpable a modo (solicitud de amparo que fue sobreseída el pasado 14 de noviembre, pues las autoridades judiciales señalaron que no tenían ninguna orden de aprehensión contra el priísta sonorense), ¡hasta el próximo lunes, con Rosario Robles Berlanga preguntando en una diligencia judicial si es el trofeo para exhibir un supuesto combate a la corrupción del gobierno, corrompiendo las leyes , o por ser mujer!

