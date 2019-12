La maleantada PRI-PAN-Verde-MC-PRD votó en contra de disminuir en 50 por ciento el subsidio con que los contribuyentes la mantienen. Tatiana Clouthier lo dijo en Twitter: Así festejan los que dieron la espalda a la sociedad para no bajar financiamiento a partidos políticos. Sólo Morena y PES te cumplieron votando por que la reducción al presupuesto fuera una realidad . Junto a su mensaje fijó una foto de la maleantada, celebrando ruidosamente su triunfo. La cuestión es que el subsidio está plasmado en la Constitución y se necesitan los votos de los diputados para reformarla. Es un círculo vicioso. ¿Entonces no hay ninguna salida? Sí. Una podría ser que en las elecciones de 2021 la ciudadanía materialmente borre la presencia de la maleantada del Congreso. Otra salida sería una consulta nacional. El de ayer fue un triunfo efímero.

l anhelo de millones de mexicanos de que sus presidentes respondan ante los tribunales por sus faltas a la ley podría verse realizado. Hasta ahora sólo hemos visto con envidia cómo en otros países los ex presidentes, e incluso los presidentes, han sido enjuiciados y encarcelados, mientras en México no sucede nada. Ya hay, es cierto, cambios legislativos que permitirán que un presidente sea procesado cuando su conducta viole la ley. Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto podrían ser llamados a comparecer en torno al expediente de Genaro García Luna ante una corte de Nueva York. El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió, y su solicitud fue aceptada, que el juez Brian Mark Cogan, quien condenó a cadena perpetua al líder del cártel de Sinaloa, El Chapo Guzmán, por su abrumadora maldad , sea quien conduzca el proceso de Genaro García Luna. Ante el juez Cogan se presentaron las pruebas contra El Chapo que lo hundieron. Con base en las evidencias reunidas en el juicio, el fiscal del distrito este de Nueva York, Richard P. Donoghue, giró la orden de capturar a García Luna y solicitó a la corte mantenerlo bajo detención permanente a la espera de su juicio, pues podría fugarse, ya que cuenta con sobrados recursos para hacerlo. El martes próximo tendrá lugar una audiencia para decidir este punto. El expoderoso jefe policiaco tiene dos vías: declararse culpable y convertirse en testigo protegido o declararse inocente y enfrentar el juicio. ¿Qué sería peor para Fox, Calderón y Peña Nieto? Es una buena pregunta.También ocupará los insomnios de García Luna este largo fin de semana. Permanece encerrado en una fría celda de su prisión en Dallas, Texas.

Haciendo historia

El Senado aprobó la nueva versión del tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá. Es un suceso memorable. A diferencia del TLC que firmó Salinas de Gortari, que hizo más ricos a los ricos, el nuevo acuerdo contiene un capítulo social que beneficiará a los trabajadores mexicanos. Estados Unidos y Canadá presionaron para que los salarios suban aquí de tal manera que no sigan siendo el gancho que lleve a sus empresas a emigrar a México. Subirán los sueldos, y se llevarán una sorpresa: no sólo es eso, también es la mano de obra altamente capacitada del trabajador mexicano. Si dudan, vean la productividad y eficiencia de los paisanos que trabajan allá.

Ombudsman social

Asunto: cargo bancario no reconocido.

Rechacé un cargo no reconocido hecho el día 26 de septiembre; supuestamente hice una transferencia de dinero desde mi tarjeta de crédito BBVA Oro por la cantidad de 41 mil pesos más 2 mil 665 de comisión. Desde entonces he levantando aclaraciones por cuatro ocasiones manifestando mi inconformidad y rechazo. BBVA no me informa a quién supuestamente transferí el dinero. La UNE ya revisó mi asunto y sigue en la misma postura. Recurro a usted, señor Galván, para que por su medio BBVA aclare esta situación tan injusta, en la que me siento robado e indefenso y me cancele dichos cargos, ya que jamás dispuse de esos recursos.

Fernando Didier Navarro Valverde/Gmail

Twiteratti

Escribe: @QuesaVerdades

Detener a Calderón y congelarle las cuentas; está a cinco asambleas (llenas de acarreados) de obtener las 200 que necesita para su registro y luego meterse de plurinominal para tener fuero. ¿Eso están esperando? Ya hay elementos suficientes.

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com