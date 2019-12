Apremian a poner fin a outsourcing ilegal

sta ha sido una esclavitud disfrazada que ha mantenido a sus víctimas –además de sometidas y torturadas– envueltas por años en la oscuridad, provocando graves daños, pero también una ceguera que no les ha permitido siquiera precisar quién es su verdugo directo. Ahora estas víctimas comienzan a distinguir una leve iluminación que les da esperanza de que esto termine. En un momento esa luz se acercó intensificándose y ahora parece haberse debilitado mientras se aleja o, mejor dicho, se aplaza. La esperanza sigue ahí. Justicia y dignidad es lo que se espera, respeto a sus derechos. Para una trasformación con el propósito de alcanzar el bienestar y combatir la desigualdad es necesario poner fin a esta esclavitud. Poner fin al outsourcing ilegal.

Olmo Pinedo S.

Pregunta para Fox y Calderón

Luego de la detención en Texas de Genaro García Luna, bajo los cargos de apoyar el tráfico de cocaína a Estados Unidos y proteger en sus operaciones al cártel de Sinaloa, yo pregunto a los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón si al señor García Luna le efectuaron exámenes de confianza antes de nombrarlo en los altos puestos que ocupó, incluso como encargado de la seguridad de todos los mexicanos, porque si desde que estaba en funciones todos esos mexicanos supuestamente protegidos , luego de ver sus montajes, teníamos la seguridad que era un pájaro de cuenta, ¿cómo es posible que Fox y Calderón no se dieran cuenta de ello? Pienso que todos estamos esperando una explicación satisfactoria a ese respecto y no deslindes a posteriori que para nada sirven.

Benjamín Cortés Valadez

Nombres que asfixiaban

Hoy que escucho estos nombres: Vicente Fox, Felipe Calderón, Genaro García Luna, Rosario Robles y Juan Collado siento una especie de desahogo.

Antes estos mismos nombres como que me asfixiaban. Debo dar las gracias al presidente López Obrador por evitar mi asfixia.

Antonio Modesto Inclán Chávez

Respalda aumento digno al salario mínimo

La junta de gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC respalda el punto de acuerdo aprobado por el Senado el pasado 28 de noviembre que recomienda a la Conasami un incremento al salario mínimo para 2020 a 172 pesos diarios.

De esta manera, se dará continuidad a la recuperación del salario mínimo, después de más de 40 años de pérdidas acumuladas.

Saúl Escobar Toledo, presidente de la junta de gobierno del Ieorg

Acusa de boicot a Correos de México

Por medio de la presente, expreso mi asombro e indignación ante lo siguiente: he intentado enviar correspondencia a reconocidos escritores venezolanos y en Correos de México me informaron que no existe servicio de correo con la República Bolivariana de Venezuela. Ignoraba que el servicio de correo nacional estuviera adherido al boicot impulsado por Estados Unidos contra dicho país.

Me apena decirlo, pero este acto podría ser expresión de sujeción neocolonial. Espero y deseo que la política del actual gobierno, en relación al correo y sus funciones sea de absoluta autonomía política, para que pueda enviar correspondencia a Venezuela.