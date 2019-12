Afp, Ap, Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 13 de diciembre de 2019, p. 30

Londres. “Este gobierno conservador ha recibido un nuevo y poderoso mandato para lograr el Brexit, unir al país y llevarlo hacia adelante”, proclamó en las primeras horas de este viernes el primer ministro británico, Boris Johnson, luego de que el Partido Conservador arrasó en las elecciones parlamentarias celebradas ayer, según los primeros resultados oficiales, con lo que garantiza la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE) el 31 de enero.

Jeremy Corbyn, líder del opositor Partido Laborista, abrió la puerta a su posible dimisión y anunció que no volverá a ser el candidato de la formación en futuros comicios, cuando los primeros resultados oficiales confirmaron las tendencias que vaticinaron una severa derrota en los sondeos a boca de urna.

Esta es, obviamente, una noche muy decepcionante , admitió Corbyn, cuya derrota fue atribuida por observadores a su neutralidad ante el Brexit. Agregó que impulsará una reflexión interna.

Al cierre de esta edición, el Partido Conservador tenía asegurados 356 escaños, el Laborista 201, el independentista Partido Nacional Escocés (SNP) 48, el Liberal Demócrata 10 y los Verdes uno y otros 21, informó The Guardian en su página de Internet.

Sondeos a boca de urna de las cadenas BBC, Sky e ITV pronosticaron horas antes que los conservadores obtendrían 368 de los 650 escaños en la Cámara de los Comunes, lo que les daría mayoría absoluta, muy por delante del Partido Laborista, que conseguiría 191, seguido del SNP con 55 y el Liberal Demócrata con 13; estos dos últimos buscaban frenar el Brexit.

De confirmarse las cifras adelantadas por los sondeos, los conservadores tendrían su mayor triunfo desde 1987, y ganarían 50 escaños más que en 2017, mientras los laboristas perderían 71; los independentistas escoceses tendrían una ganancia de 20 curules, y los centristas del Partido Liberal Demócrata, uno.

La nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró tras conocerse las proyecciones que su equipo está preparado para negociar lo necesario y que espera que hoy los líderes europeos den una ruta clara sobre los próximos pasos de la salida de la UE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó: ¡Parece una gran victoria para Boris en Reino Unido! , tras conocerse los primeros resultados oficiales.

El Partido Conservador hizo campaña con la promesa de sacar a Gran Bretaña de la UE luego del referendo de 2016 que aprobó con 56 por ciento de votos el divorcio del bloque.

Al llegar al poder en julio pasado, luego de que su antecesora Theresa May no logró la salida, Johnson renegoció con el bloque europeo el acuerdo de divorcio, pero no tuvo suficientes votos en la Cámara de los Comunes para aprobarlo.