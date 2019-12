En la administración anterior, que encabezó el mandatario perredista Graco Ramírez, operó la estrategia de mando único, la cual no funcionó en beneficio de la mayoría de los morelenses. Por ello, en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, que se inició en octubre de 2018, se creó el Mando Coordinado, que entró en funciones en marzo pasado sin la participación de Cuernavaca. El alcalde capitalino, presente en la conferencia de prensa, negó haberse doblegado ante el gobierno del estado u otra instancia. “Hoy hay apertura y un cambio de estrategia del gobierno del estado; también debe haberlas del lado municipal, decir: ‘Pongo mi voluntad, estás poniendo la tuya. Vamos juntos en el combate a la delincuencia’”, dijo Antonio Villalobos.

Mataron a Juárez López por su función policial

El encargado de despacho de la secretaría de seguridad pública de Cuernavaca, Juan David Juárez López, fue asesinado el pasado 5 de diciembre por su función policial , aseguró el titular de la Fiscalía General del Estado, Uriel Carmona Gándara.

El funcionario, quien acudió ayer a la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz, se negó a revelar avances de las investigaciones para no alterarlas . No obstante, aseguró: Tenemos avances, tenemos material, vamos a dar con esta gente (los homicidas de Juárez López). No va haber impunidad .

Agregó que el asesinato de Juan David Juárez se investiga igual que los otros al menos 17 homicidios de policías municipales y estatales cometidos en los 15 meses recientes.