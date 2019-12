Édgar Rafael relató que el lunes ambos acudieron a un convivio de trabajo, y su esposa platicó con otro hombre, lo que le causó desconcierto. No dije nada, pero me cayó como balde de agua fría , aceptó el imputado, quien también se dedicaba a la danza.

Más tarde, la pareja se dirigió al teatro para dar una función a las siete de la noche. Previamente discutieron y en un arranque la agarré del cuello y se cayó. Ella gritó que la estaba agrediendo, entonces la comencé a asfixiar con mis manos. Al ver que no se movía, la llevé a los baños y cerré la puerta con seguro . Luego fue al escenario.

Más tarde volvió al área de baños, a un costado de los camerinos, para ver qué había pasado con Sonia. Ya no pude hacer nada, pues un guardia de seguridad no me quitaba la vista de encima y mejor me fui .

El martes la profesora fue localizada sin vida en el teatro. El acusado relató: Acudí al Ministerio Público. Primero me quise hacer daño con un cúter; me hice heridas en el cuello y en el brazo, pero era tal el cargo de conciencia que decidí entregarme. Estoy arrepentido .

La fiscalía solicitó a un juez la orden de aprehensión, la cual se cumplimentó en la agencia del MP. El asesino confeso fue remitido al penal estatal de Santiaguito.