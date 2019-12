Ap

Periódico La Jornada

Viernes 13 de diciembre de 2019, p. a12

Washington. Diez ex jugadores de la NFL fueron acusados de participar en un plan multimillonario para cometer fraude al programa de atención médica de la Liga en el que solicitaron rembolsos falsos por equipo médico, informó el Departamento de Justicia. Entre los acusados se encuentran cinco ex integrantes de los Redskins de Washington, incluyendo a Clinton Portis y Carlos Rogers. Los jugadores fueron acusados en una corte federal en Kentucky, por conspiración, fraude electrónico y fraude al servicio médico. La fiscalía alega un monto aproximado de cuatro millones de dólares por reclamaciones falsas que llevaron a indemnizaciones, entre junio de 2017 y diciembre de 2018. En tanto, el también ex jugador David Holland, de 31 años, fue acusado de homicidio, por la muerte a tiros de Timothy Pena durante un aparente negocio de drogas en Louisiana en 2013, informó la policía de Baton Rogue.